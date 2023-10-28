ЦБ: под блокировку активов на СПБ бирже попали в основном бумаги «квалов»

На квалифицированных инвесторов приходится 80% от всего объема активов на этой бирже.
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Под блокировку на СПБ бирже из-за санкций США в основном попали активы квалифицированных инвесторов: на них приходится около 80% от всего объема бумаг, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах форума Finopolis-2023.

«СПБ биржа – это та биржа, где еще продолжали продаваться иностранные ценные бумаги. Надо сказать, что за это время российским инвесторам удалось избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на сумму около $4 млрд, то есть риск на эту сумму уменьшился»

— Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина отметила, что ЦБ всегда предупреждал, что владение иностранными ценными бумагами (ИЦБ) несет определенные риски, «и поэтому неквалифицированным инвесторам было, по сути, запрещено покупать на организованных площадках иностранные ценные бумаги». «Под блокировку активов, по сути дела, попали активы, прежде всего, квалифицированных инвесторов, которые должны оценивать риски. По нашей оценке, это где-то около 80% всего объема. Они как раз сосредоточены у квалифицированных инвесторов. Тем не менее, это действительно проблема. Сейчас биржа анализирует ситуацию, думает над шагами, которые могут быть приняты в этой связи», — добавила глава Банка России. Председательница ЦБ также напомнила, что брокеры должны предупреждать инвесторов о рисках вложений в иностранные акции, даже компаний из «дружественных» стран.

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Комментарии

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