Набиуллина: у Минфина и ЦБ были споры по криптовалюте, но мы договорились

Центральный банк и Министерство финансов России согласовали позиции по вопросу криптовалют, в том числе касательно их использования в эксперименте по трансграничным расчетам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Считаем, надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там, где есть ответственный эмитент, где права инвесторов-граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах и крипты, и майнинга», — заявила Эльвира Сахипзадовна.
Переводя на понятный язык, это значит, что Минфин и ЦБ пришли к выводу, что криптовалюта — лучший инструмент для обхода санкций, поэтому его надо развивать. Возможно, скоро в мобильных приложениях банка мы увидим перевод на крипту, а также отечественную криптобиржу, например, на базе ВКонтакте.
Пока сильные мира сего решают, что там по крипте, бухгалтеру нужно закрывать год и готовиться к сдаче годовой отчетности.
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