Набиуллина: у Минфина и ЦБ были споры по криптовалюте, но мы договорились

Банк России и Минфин пришли к единой позиции по вопросу криптовалют. Что это изменит.

Центральный банк и Министерство финансов России согласовали позиции по вопросу криптовалют, в том числе касательно их использования в эксперименте по трансграничным расчетам. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Считаем, надо развивать возможность выпуска цифровых финансовых активов, но там, где есть ответственный эмитент, где права инвесторов-граждан, которые вкладываются в такие цифровые финансовые активы, защищены. Кстати, поддерживаем их использование в международных расчетах. Мы также поддерживаем в рамках экспериментальных режимов использование в трансграничных расчетах и крипты, и майнинга», — заявила Эльвира Сахипзадовна.



Переводя на понятный язык, это значит, что Минфин и ЦБ пришли к выводу, что криптовалюта — лучший инструмент для обхода санкций, поэтому его надо развивать. Возможно, скоро в мобильных приложениях банка мы увидим перевод на крипту, а также отечественную криптобиржу, например, на базе ВКонтакте.