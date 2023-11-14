Глава «Тинькофф» заявил о «жутком дефиците» IT-специалистов

На рынке ощущается «жуткий дефицит» IT-специалистов, заявил глава Тинькофф Банка Станислав Близнюк на форуме Finopolis-2023.

«Когда человек выходит на рынок IT, он через три дня получает пять-семь оферов, причём с повышением. Просто жуткий дефицит (кадров). К чему дефицит приводит? К двум последствиям. Одно последствие — это что цена подрастёт, это вызов для многих компаний», — заявил Близнюк.

Второе последствие дефицита кадров, по словам Близнюка, — снижение их качества.

«Вторая проблематика — когда у тебя супердефицит, то у тебя и качество кадров ухудшается. Потому что, в общем и целом, зачем учиться, если и так тебя возьмут при нескольких накаченных скилах. С пониманием, что кадры растут в стоимости, а качество падает, мы эту проблему понимаем и чувствуем», — Близнюк.

Сам «Тинькофф» с этой проблемой пока особо не столкнулся, но почувствует её в перспективе трёх-пяти лет, считает Близнюк.

В сентябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что дефицит IT-специалистов в России составляет сейчас больше 1 млн человек. «По всем нашим оценкам, которые, наверное, можно пока ограничить горизонтом в пять-шесть лет, дефицит специалистов в области цифровых технологий будет только нарастать, несмотря на увеличивающиеся программы приёма в вузах и открывающиеся специальные школы подготовки», — отметил глава Сбербанка.