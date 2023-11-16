Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке

Правительство расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке — коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а также ряда других предметов гардероба, следует из постановления кабмина, пишут РИА Новости.
с 1 апреля 2024 года маркироваться будет верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров.
Напомним, обязательная маркировка одежды через систему «Честный ЗНАК» стартовала в РФ с 1 января 2021 года. В рамках стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Комментарии1
Алиэкспресс только порадуется этой маркировке