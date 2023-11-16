Маркировка товаров

Правительство расширило перечень одежды, подлежащей маркировке

Правительство расширило перечень подлежащих маркировке товаров. С 1 апреля 2024 года обязательной маркировке будут подлежать верхняя и спортивная одежда.
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Правительство расширило перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке — коснется верхней одежды, спортивных костюмов, а также ряда других предметов гардероба, следует из постановления кабмина, пишут РИА Новости.

с 1 апреля 2024 года маркироваться будет верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров.

Напомним, обязательная маркировка одежды через систему «Честный ЗНАК» стартовала в РФ с 1 января 2021 года. В рамках стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Комментарии

1
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 27 минут назад

    Алиэкспресс только порадуется этой маркировке 

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Маркировка товаров

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