Новые компании не платят налог на сверхприбыль

Если в 2018 и 2019 годах у компании не было доходов от реализации, она не является плательщиком налога на сверхприбыль.

Об этом сообщает Минфин в письме от 31.10.2023 № 03-03-06/1/103437.

Если организация создана после 01.01.2020, то у нее конечно не было доходов в 2018 и 2019 годах (так как самой компании тогда просто не было). В этой связи такая компания не будет платить налог на сверхприбыль.

База по налогу на сверхприбыль = превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и за 2019 год.

Если средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась не более 1 млрд рублей, база по налогу на сверхприбыль принимается равной нулю.

Ставка налога — 10%. Если до 30 ноября 2023 года перечислить в бюджет обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, он будет налоговым вычетом. Но не более 50%.