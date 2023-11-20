Центробанк изменил формы бухгалтерской отчетности для МФО и потребительских кооперативов

Центробанк внес корректировки в формы бухгалтерской отчетности микрокредитных и микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов. Об этом сказано в указе № 6527-У.
В формах изменились следующие строки:
0420842 «Бухгалтерский баланс микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда»;
0420843 «Отчет о финансовых результатах микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда»;
0420844 «Отчет об изменениях собственного капитала микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда»;
0420845 «Отчет о денежных потоках микрофинансовой организации в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда»;
0420810 «Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации»;
0420811 «Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации»;
0420812 «Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации»;
0420814 «Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, жилищного накопительного кооператива, микрофинансовой организации в форме фонда, автономной некоммерческой организации»;
Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций.
Изменения затрагивают и примерную группировку счетов бухучета и символов отчета о финансовых результатах для подготовки примечаний к бухгалтерской отчетности. В новой редакции изложены примечания 14 «Нематериальные активы и капитальные вложения в них».
Согласно указу ЦБ, меняются и формы раскрытия информации в бухгалтерской отчетности некредитных финорганизаций, ломбардов и сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
0420901 «Бухгалтерский баланс микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника»;
0420902 «Отчет о финансовых результатах микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника»;
0420904 «Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника»;
0420910 «Бухгалтерский баланс кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива»;
0420911 «Отчет о целевом использовании средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива»;
0420912 «Отчет о финансовых результатах кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива»;
0420913 «Отчет об изменениях собственных средств кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива»;
0420914 «Отчет о денежных потоках кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, микрокредитной компании в форме фонда, автономной некоммерческой организации, жилищного накопительного кооператива».
Новые положения вступят в силу с 1 января 2024 года, их нужно применять в отчетности за 2024 год.
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