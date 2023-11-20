Инвестиции

Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам российских инвесторов

Израильские банки начали предупреждать клиентов об ограничениях еще на прошлой неделе, чтобы они успели продать свои активы.
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Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян и налоговых резидентов РФ, — пишет РБК со ссылкой на свои источники. Сегрегируют даже тех, у кого есть израильский паспорт. Это требование Euroclear.

На днях европейский депозитарий выдал банкам Израиля соответствующее предписание. Большинство из них сразу начали блокировки, но они пока касаются только активов, которые учитываются в Euroclear.

С обособленных счетов не получится выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны при условии, что объем таких операций составляет менее 100 000 евро в год. Кроме того, запрещено совершать сделки и переводы ценных бумаг, но разрешено зачислять по ним купоны.

Комментарии

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    Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам российских инвесторов

    Израильские банки начали предупреждать клиентов об ограничениях еще на прошлой неделе, чтобы они успели продать свои активы.

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