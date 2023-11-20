Банки Израиля начали ограничивать операции по счетам российских инвесторов

Израильские банки начали предупреждать клиентов об ограничениях еще на прошлой неделе, чтобы они успели продать свои активы.

Израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян и налоговых резидентов РФ, — пишет РБК со ссылкой на свои источники. Сегрегируют даже тех, у кого есть израильский паспорт. Это требование Euroclear.

На днях европейский депозитарий выдал банкам Израиля соответствующее предписание. Большинство из них сразу начали блокировки, но они пока касаются только активов, которые учитываются в Euroclear.

С обособленных счетов не получится выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны при условии, что объем таких операций составляет менее 100 000 евро в год. Кроме того, запрещено совершать сделки и переводы ценных бумаг, но разрешено зачислять по ним купоны.