Роскомнадзор объявил, что будет блокировать китайский протокол для VPN-сервисов Shadowsocks

Это может привести к обрушению важных интернет-сервисов

РКН включил Shadowsocks в новый перечень VPN-сервисов, подпадающих под блокировку, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минтранса к транспортным организациям. В письме Минтранс просит компании сообщить, используют ли они сервисы из списка РКН, чтобы затем составить «белые списки».

Всего в перечне 49 VPN-сервисов и протоколов. Кроме Shadowsocks там есть популярные протоколы OpenVPN, WireGuard, Terona и даже российский сервис ItHelper.