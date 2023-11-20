Роскомнадзор объявил, что будет блокировать китайский протокол для VPN-сервисов Shadowsocks

РКН включил Shadowsocks в новый перечень VPN-сервисов, подпадающих под блокировку, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минтранса к транспортным организациям. В письме Минтранс просит компании сообщить, используют ли они сервисы из списка РКН, чтобы затем составить «белые списки».
Всего в перечне 49 VPN-сервисов и протоколов. Кроме Shadowsocks там есть популярные протоколы OpenVPN, WireGuard, Terona и даже российский сервис ItHelper.
В чем отличие Shadowsocks от других сервисов
Shadowsocks маскирует трафик под трафик веб-сайтов и приложений (обфускация), что делает блокировку сложнее. И анонимный собеседник «Коммерсанта», и глава Ассоциации малых операторов связи Дмитрий Галушко сходятся во мнении, что блокировка Shadowsocks и похожих протоколов обернется «рисками недоступности ряда легальных сервисов».
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