Центробанк обязал агентства раскрывать присвоенные рейтинги компаний

Рейтинг будут публиковать независимо от того, согласна ли компания с такой оценкой или нет. По мнению ЦБ, это обеспечит прозрачность работы рейтинговых агентств.

Кредитное рейтинговое агентство (КРА) теперь обязано раскрывать рейтинг, который был присвоен компаниям, а также публиковать прогноз по нему при наличии договора. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Банк России полагает, что кредитное рейтинговое агентство обязано раскрывать присвоенный кредитный рейтинг (прогноз по кредитному рейтингу)… независимо от подачи мотивированной апелляции, удовлетворения данной апелляции и (или) расторжения договора об осуществлении рейтинговых действий, — говорится в информационном письме Банка России.

В Центробанке считают, что это позволит обеспечить прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.