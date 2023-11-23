Mastercard получила разрешение на обработку внутренних платежей в Китае

Вход платёжной систем ына многомиллиардный финтех-рынок Китая всегда был очень сложным и занял почти 10 лет.
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Историческое событие для Mastercard: платёжная система наконец-то получила разрешение на обработку внутренних платежей в Китае. А значит, сможет выпускать местные карты в юанях.

Весь процесс занял почти 10 лет. Вход зарубежных платёжных систем на многомиллиардный финтех-рынок Китая всегда был очень сложным и остался таким даже после послаблений 2015 года. Тогда власти легализовали упрощённую схему — путём создания подразделений или приобретения местной компании.

Mastercard сформировала совместное предприятие NUCC Information Technology в сотрудничестве с NetsUnion Clearing Corporation и в феврале 2020 Народный банк Китая одобрил заявку на начало подготовки к запуску местного клиринга платёжной системы.

С тех пор СП установило стандарты и инфраструктуру в соответствии с местными нормативными требованиями и получило необходимые сертификаты.

Появление и приём карт Mastercard в Китае — это огромное достижение для туристической отрасли.

Но конкурировать с местными кошельками и их инфраструктурой будет очень сложно: Alipay и WeChat Pay контролируют 91% платёжного рынка, который оценивается в $434 трлн.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Mastercard получила разрешение на обработку внутренних платежей в Китае

    Вход платёжной систем ына многомиллиардный финтех-рынок Китая всегда был очень сложным и занял почти 10 лет.

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