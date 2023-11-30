С 1 декабря российские сайты должны будут убрать кнопки входа через Google и Apple ID

Мораторий коснётся только пункта о российском контроле за системами авторизации
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В конце ноября 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении периода, в течение которого на российских сайтах разрешается регистрация и авторизация через зарубежные сервисы. Согласно документу, запрет этих действий теперь планируют ввести только с 1 января 2025-го.

Спустя некоторое время автор инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, подчеркнул, что мораторий не коснётся зарубежных систем. Это означает, что российские сайты, как и говорилось прежде, должны будут убрать кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1 декабря 2023 года.

Изменения, которые мы предлагаем, должны помочь российским цифровым платформам выполнить все требования законодательства таким образом, чтобы пользователи не испытывали дискомфорта.

Важно отметить, что мораторий коснётся только пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы (например, кнопки входа при помощи Google и Apple ID) с 1 декабря российские сайты и приложения должны будут убрать.

Антон Горелкин, депутат

Горелкин также ответил на частый вопрос о том, станет ли незаконно использовать зарубежную почту для авторизации на российских сайтах. По словам депутата, закон не включает в себя подобных запретов.

Существует ошибочное убеждение, что зарубежная почта скоро окажется под запретом. Некоторые российские почтовые сервисы уже начали использовать этот миф в своих целях, убеждая людей переносить к ним аккаунты с Gmail.

Конечно, на российские сервисы переезжать нужно (особенно госслужащим), но для чистоты отношений отмечу: закон не содержит требований к электронной почте, если она используется в качестве логина.

Антон Горелкин, депутат

Закон о запрете регистрироваться на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты приняли летом 2023 года. Ограничение также распространяется на авторизацию через зарубежные аккаунты вроде Google или Apple ID.

36

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

    С 1 декабря российские сайты должны будут убрать кнопки входа через Google и Apple ID

    Мораторий коснётся только пункта о российском контроле за системами авторизации

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