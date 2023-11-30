💥 Горячая новость: 1 декабря старт обучения! Записывайтесь, пока действуют скидки на курсы с ФИС ФРДО

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Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

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Самые популярные курсы повышения квалификации

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.

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Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023-2024 годов. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платежи.

Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!

НОВЫЙ курс! Старт потока 1 декабря!

Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Записаться.

Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите: практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях, актуальные знания по изменениям 2023-2024 года, экспертную поддержку.

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Цена: 4 999 вместо 26 000 руб. Записаться.

Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

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