💥 Горячая новость: 1 декабря старт обучения! Записывайтесь, пока действуют скидки на курсы с ФИС ФРДО

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Самые популярные курсы профпереподготовки
После прохождения курса вы получите официальный красный диплом о профессиональной переподготовке по почте России. Внесем его в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.
1. Главный бухгалтер на УСН
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН в 2023-2024 годах. После курса сможете: правильно составлять отчетность, вести бухгалтерский и налоговый учет, защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
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Цена:4 990 вместо 26 000 руб. Записаться.
2. Бухгалтер по зарплате
На курсе научитесь: рассчитывать зарплату и авансы, правильно выплачивать премии, отпускные, больничные и другие пособия, работать по всем новым правилам 2023-2024.
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3. Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.
НОВЫЙ курс! Старт потока: 1 января
Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Записаться.
Самые популярные курсы повышения квалификации
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Внесем его в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.
1. Бухгалтер маркетплейса
Как отразить в 1С бонусы маркет-платформ? Что делать в случае порчи товара? Как работать с маркетплейсами на ОСНО?
Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах и станете бухгалтером с востребованными навыками.
Старт потока 1 декабря!
Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Записаться.
2. Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль
Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2023-2024 годов. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платежи.
Получите знания и навыки проведения экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!
НОВЫЙ курс! Старт потока 1 декабря!
Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Записаться.
3. Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность
Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите: практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях, актуальные знания по изменениям 2023-2024 года, экспертную поддержку.
Старт потока 1 декабря!
Цена: 4 999 вместо 26 000 руб. Записаться.
4. Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров
Научитесь выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения Вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.
Цена: 7 490 вместо 29 900 руб. Записаться.
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