Politico: Эльвира Набиуллина главный «разрушитель» года

По мнению авторов издания, Эльвира Набиуллина благодаря проводимой Банком России денежно-кредитной политике «сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций против РФ, призванных опустошить казну Кремля», цитирует «Коммерсантъ» издание Politico.
«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль»,— отмечает Politico.
Politico отмечает, что «возвышение» Набиуллиной казалось маловероятным, однако она смогла доказать свой профессионализм и не раз «спасала» российскую экономику.
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