В Google Play из российских банков остался только «Бланк» и «Русский Стандарт Страхование»

Всё больше российских банков вынуждены развивать веб-версию в качестве основного канала коммуникации с клиентами через смартфон.

Из Google Play и App Store удалены приложения банков «Абсолют» и «Русский стандарт», «Почта Банка», «Хоум Банка» и ВБРР, которые попали под санкции США в начале ноября вместе с СПБ Биржей.

Из всего списка пока остался только «Бланк» в Google Play и приложение «Русский Стандарт Страхование».

Как показал опыт прошлого года, готовы к этому далеко не все. У большинства веб-версий качество цифрового клиентского опыта заметно отстаёт от нативных приложений, а значит снизится активность клиентов в дистанционных каналах и как следствие — доход банка.