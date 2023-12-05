В Google Play из российских банков остался только «Бланк» и «Русский Стандарт Страхование»

Всё больше российских банков вынуждены развивать веб-версию в качестве основного канала коммуникации с клиентами через смартфон.
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Из Google Play и App Store удалены приложения банков «Абсолют» и «Русский стандарт», «Почта Банка», «Хоум Банка» и ВБРР, которые попали под санкции США в начале ноября вместе с СПБ Биржей.

Из всего списка пока остался только «Бланк» в Google Play и приложение «Русский Стандарт Страхование».

Как показал опыт прошлого года, готовы к этому далеко не все. У большинства веб-версий качество цифрового клиентского опыта заметно отстаёт от нативных приложений, а значит снизится активность клиентов в дистанционных каналах и как следствие — доход банка.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    В Google Play из российских банков остался только «Бланк» и «Русский Стандарт Страхование»

    Всё больше российских банков вынуждены развивать веб-версию в качестве основного канала коммуникации с клиентами через смартфон.

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