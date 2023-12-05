Газпромбанк увеличит комиссию за хранение долларов корпоративных клиентов до 12%

С декабря 2023 года комиссия за хранение долларов стала 1%, а с 2024 года вырастет до 12% годовых.

Газпромбанк изменит тарифы на хранение остатков средств в долларах США. Об этом пишет «Коммерсант».

Банк начал удерживать комиссию 1% с декабря 2023 года, раньше ее не было, а в январе 2024 года она составит 12% годовых.

Банку было бы удобнее, если бы большая часть текущих средств клиентов в долларах была конвертирована в рубли или, допустим, юани, — сказал управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Изменения затронут юридических лиц, ИП и физлиц, которые занимаются частной практикой.

Хранение евро останется бесплатным, а комиссия по другим валютам будет на прежнем уровне — 1,5%.