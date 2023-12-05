У «Газпромбанка» появляется заградительная комиссия за хранение долларов США на счетах компаний

С декабря — до 1% от среднемесячного остатка на счете, а с 2024 года — 12% годовых, сообщает «Газпромбанк» на своем сайте.

Судя по всему, банк не справляется с притоком «токсичной» наличности: он один из немногих, кто не ограничен в операциях с валютой и не попал под блокирующие санкции.

Хранение евро пока останется бесплатным, комиссия по швейцарским франкам, шведским кронам и иенах сохранится на уровне 1,5%.

Ранее это было бесплатно для корпоративных клиентов. Норма для рынка — до 1%.