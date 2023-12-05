Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума

Как ИП получить декретные из СФР в 2024 году

Чтобы в 2024 году получить декретные, ИП нужно в 2023 году оформить добровольное страхование и заплатить взнос. Поторопитесь. Осталось не много времени. Все это надо успеть завершить до 31 декабря 2023 года. Рассказываем, как регистрироваться, сколько платить и сколько потом получать.