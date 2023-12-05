Курс доллара к турецкой лире вырос на 0,79%, достигнув отметки 29,12 лиры, свидетельствуют данные международного рынка Forex.
Турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума
Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск
Любой трудящийся имеет право на ежегодный отпуск в 28 календарных дней. Запрещено не отпускать человека отдыхать более 2 лет подряд. Но это правило часто нарушают, особенно в отношении бухгалтера, когда сдать отчетность без него просто некому. Что грозит работодателю?
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У «Газпромбанка» появляется заградительная комиссия за хранение долларов США на счетах компаний
Нововведение «Газпромбанка» касается тарифов юрлиц, ИП и физлиц, занимающихся частной практикой.
Как ИП получить декретные из СФР в 2024 году
Чтобы в 2024 году получить декретные, ИП нужно в 2023 году оформить добровольное страхование и заплатить взнос. Поторопитесь. Осталось не много времени. Все это надо успеть завершить до 31 декабря 2023 года. Рассказываем, как регистрироваться, сколько платить и сколько потом получать.
Центробанк: банки провели почти 14 тысяч тестовых операций с цифровым рублем
13 банков провели 13,7 тысяч операций с цифровой валютой на 919 тыс. рублей. С 15 августа открыли 497 электронных кошельков.
От ненормированного графика работы за год пострадали 740 тысяч человек
За 19 лет смертность от работы выросла на 12% из-за ненормированного графика, опасных и вредных условий труда, а также от несчастных случаев.
👌 Налоговики считают, что новая форма 6-НДФЛ стала удобнее для бухгалтеров
С отчета за 1 квартал 2024 года расчет 6-НДФЛ надо будет сдавать по новой форме.
Когда инспекция может снять ККТ с учета без заявления пользователя
Может ли быть так, что вашу кассу снимают с учета в ФНС, а вы об этом не знаете? Расскажем, почему так может произойти.
На Госуслугах теперь можно купить автомобиль
Пользователи портала Госуслуги могут проводить сделки по покупке автомобиля через аккредитив. Банк заморозит нужную сумму на специальном счете, а продавец получит деньги после подтверждения регистрации в ГИБДД.
МТС начал тестировать платформу видеоконтента NUUM — аналог YouTube
Платформа с видео будет обновляться каждые 2-3 недели с учетом отзывов пользователей. В 2024 году МТС расскажет о вариантах монетизации для создателей контента.
Нужно ли военнообязанных, снятых по возрасту отражать в форме 18?
Добрый день! Скажите пожалуйста военнообязанные которых сняли по возрасту они должны в карточке отображаться форма 18.
💪 Вышел перечень фитнес-клубов для соцвычета по НДФЛ
Чтобы оформить социальный налоговый вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги, фитнес-клуб должен быть включен в перечень. Его ежегодно утверждает Минспорт. Перечень на 2024 год уже готов.
На что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на что имеет право инспектор ФНС при выездной налоговой проверке.
Компания Jetcom примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
Jetcom – создатель собственной технологии термопереплета документов UniBind, поделится рабочими решениями для ведения бумажной бухгалтерии.
За утечку персональных данных можно получить штраф до 15 млн рублей и лишение свободы
Депутаты хотят ужесточить наказание за утечки персональных данных. Компании заплатят административный штраф до 15 млн рублей. За «слив» информации за границу будет грозить до 8 лет лишения свободы, а за продажу краденных сведений – до 5 лет.
Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023?
Добрый день. Как ИП в 1С уменьшить УСН за 2023 год на 1 процент за 2022 год, уплаченный в 2023. 1С берёт в расчёт только 1 процент этого 2023 года. А хотелось бы уменьшить на прошлый год. Спасибо
Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги?
Добрый день! Прошу помощи, как решить ситуацию: по ИП УСН 6% без работников было подано ошибочное уведомление по взносам за работников КБК 18210201000011000160. Налоговая списала сумму по уведомлению на КБК 18210201000010000160. Как правильно подать уведомление с нулевой суммой, чтобы вернуть деньги? И вернутся ли они, был ли у кого опыт возврата взносов?
К матвыгоде можно применить вычет по НДФЛ
Даже если налоговый агент сообщил в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ с бывшего сотрудника в части дохода в виде матвыгоды, это не лишает сотрудника права на вычет по НДФЛ.
🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре
Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.
Общественная палата предлагает создать реестр неналоговых платежей бизнеса
Единый реестр позволит определять кто получает деньги от неналоговых сборов и на какие цели они идут. Если какой-то сбор окажется неэффективным, то у законодателей появится основание для его отмены.
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