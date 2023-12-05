Казахстанская криптобиржа прекращает работать с гражданами РФ

Ограничения коснутся всех компаний, зарегистрированных в РФ, и всех граждан России, независимо от места проживания.

Несмотря на то, что казахстанские банки открывают счета россиянам, местная криптобиржа ATAIX Eurasia прекращает работать с гражданами РФ, мотивируя решение соблюдением санкций ЕС.

Скриншот рассылки появился в официальном чате площадки. Информации на сайте или в соцсетях нет.

Ограничения коснутся всех компаний, зарегистрированных в РФ, и всех граждан России, независимо от места проживания. Разрешение на временное проживание на территории Казахстана не поможет.

Остатки на кошельках нужно вывести до 15 декабря.