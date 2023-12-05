Из App Store удалили приложение РЖД для покупки билетов на поезда

Уже третий российский сервис, удалённый из магазина за сутки.

Об этом сообщила сама компания. Тем пользователям, у которых уже есть приложение «РЖД Пассажирам», посоветовали не обновлять его и не переустанавливать, потому что «новое скачать не получится».

Приложение на Android всё ещё доступно, также билеты можно купить на сайте и в его мобильной версии. Причины, по которым пропал сервис на iOS, не уточняются.