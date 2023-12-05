Необанки теряют позиции, уступая рынок тяжеловесам — ПСБ и Альфа-Банку

Российские интернет-банки для бизнеса развиваются медленно и неравномерно. Смотрим на аналитику по качеству цифрового клиентского опыта при управлении разными финансовыми продуктами — по итогам ежегодного исследования Markswebb.

Верхняя планка качества повышается — банки, которые делают ставку на цифровые сервисы для бизнеса, активно развиваются. Но разрыв между лидерами и аутсайдерами сохраняется. Минимальный порог большинства продуктов увеличивается очень медленно, а в случае зарплатного проекта, РКО и кредитов даже снижается.

За год заметно подтянулась планка цифровизации валютных операций, корпоративных карт и платформы интернет-банка. Судя по всему, это основные направления развития, в которые инвестирует рынок.

Минимальные изменения — в части эквайринга и депозитов. Качество пользовательского опыта при использовании этих продуктов в интернет-банке драматически различается. Есть полнофункциональные решения, как у Альфа-Банка и ПСБ, но в то же время встречаются самые минимальные реализации. Что неожиданно, ведь это пассивы и комиссионный доход банка.