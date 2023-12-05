Завершилась II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка». Получили массу положительных эмоций и ваши крутые фото

За ходом конференции следили не только в зале, но и онлайн. Руководство «Клерка» наблюдало за происходящим из Краснодара вместе со всем офисом.
А в телеграмм-канале конференции наши зрители делились своими впечатлениями, задавали вопросы и присылали фото.
Одна из участниц онлайн-трансляции Анна поделилась фотографией, где смотрит конференцию вместе со своим пушистым любимцем. Анна, видимо, наш преданный фанат и истинный бухгалтер, ведь она болеет и все равно внимательно следила за эфиром.
Посмотрели выпуски сегодняшних новостей, многие из них мы посвятили выступлению спикеров — выбирали для вас самое интересное и важное.
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