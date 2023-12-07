Пивоваренную компанию «Балтика» могут национализировать

Президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества с предложением ее национализировать. Об этом пишут «Ведомости».
На предприятии нужно обновить технологическое оборудование и программный комплекс. Поскольку Carlsberg Group из Дании не инвестирует в модернизацию основных фондов, «единственным выходом из сложившейся ситуации» будет национализации пивоваренной компании.
Сейчас Carlsberg ведет политику планомерного снижения выпуска продукции «Балтики», объемные и доходные показатели могут упасть до 50%.
Carlsberg Group собиралась уйти с российского рынка и продать Baltika Breweries. 16 июля президент Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранной компании в «Балтики» временно переданы Росимуществу.
После чего Carlsberg прекратил действие лицензионных соглашений, а гендиректор Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес.
Комментарии