Пивоваренную компанию «Балтика» могут национализировать

Национализация будет «единственным выходом» для компании «Балтика». Так считает ее президент. После отзыва лицензионных соглашений с Carlsberg предприятие может потерять 50% доходов.

Президент компании «Балтика» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества с предложением ее национализировать. Об этом пишут «Ведомости».

На предприятии нужно обновить технологическое оборудование и программный комплекс. Поскольку Carlsberg Group из Дании не инвестирует в модернизацию основных фондов, «единственным выходом из сложившейся ситуации» будет национализации пивоваренной компании.

Сейчас Carlsberg ведет политику планомерного снижения выпуска продукции «Балтики», объемные и доходные показатели могут упасть до 50%.

Carlsberg Group собиралась уйти с российского рынка и продать Baltika Breweries. 16 июля президент Владимир Путин подписал указ, по которому доли иностранной компании в «Балтики» временно переданы Росимуществу.

После чего Carlsberg прекратил действие лицензионных соглашений, а гендиректор Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что российские власти украли бизнес.