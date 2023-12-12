Швейцарские банки пилят заблокированные активы россиян на комиссии

Также это возможность компенсировать возросшие расходы комплаенс и возможные штрафы за работу с клиентами из РФ.
Желательно, на годы вперёд: никто не знает, сколько продлятся санкции.
Документальных подтверждений начисления комиссий на заблокированные активы нет — об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в аудиторских компаниях и юридических фирмах.
Получить информацию напрямую не удалось от Raiffeisen, Julius Baer, UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group. Только один банк в явном виде опроверг информацию — PostFinance.
Всего в Швейцарии заблокированы российские активы на 7,7 млрд швейцарских франков.
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