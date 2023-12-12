Швейцарские банки пилят заблокированные активы россиян на комиссии

Логика железная: несмотря на то, что счетами воспользоваться нельзя, банк их обслуживает, а значит услуга оказывается и должна быть оплачена.

Также это возможность компенсировать возросшие расходы комплаенс и возможные штрафы за работу с клиентами из РФ.

Желательно, на годы вперёд: никто не знает, сколько продлятся санкции.

Документальных подтверждений начисления комиссий на заблокированные активы нет — об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в аудиторских компаниях и юридических фирмах.

Получить информацию напрямую не удалось от Raiffeisen, Julius Baer, UBS, Zurich Cantonal Bank, Vontobel и Pictet Group. Только один банк в явном виде опроверг информацию — PostFinance.

Всего в Швейцарии заблокированы российские активы на 7,7 млрд швейцарских франков.