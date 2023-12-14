Ни «Самолёт», ни банк «Система» новости про покупку не комментируют.

«Самолёт» покупает банк «Система», — пишет «Ъ» со ссылкой на источники. Он входит в третью сотню по капиталу (1,1 млрд рублей) и по активам (2,57 млрд рублей, данные «Интерфакс») и специализируется на корпоративном сегменте.

В этой же лиге был купленный Яндексом «Акрополь» (капитал 1 млрд рублей, активы 1,22 млрд рублей по итогам 2021 года). «Стандарт Кредит», который сейчас принадлежит Wildberries, был скромнее и по капиталу (302 млн рублей), и по активам (706,86 млн рублей).

Ни «Самолёт», ни банк «Система» новости про покупку не комментируют.