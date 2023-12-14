😎 Бухгалтерская конференция — возможность завести полезные знакомства и приобрести уверенность

Участники «Бухгалтерской Клерк.Конференции» поделились впечатлениями о событии, а также рассказали, зачем им нужно посещать профессиональные мероприятия.

14 декабря проходит «Бухгалтерская Клерк.Конференция» в Краснодаре. Мы опросили нескольких участников события о том, какую пользу приносят деловые мероприятия.

Я второй раз на конференции от «Клерка». Очень грамотные спикеры, грамотно подобрана и составлена программа, приятная организация, — сказала Лилия Шутова, директор ООО «Искусство баланса».

Очень часто посещаю бухгалтерские мероприятия, но на конференции «Клерка» я впервые. Сейчас конец года, поэтому актуально понимать, какие изменения у нас по сдаче отчетности. Надо все узнавать заранее, чтобы быстрее приготовиться к изменениям в работе, чтобы не напрягаться и чувствовать себя уверенно, — сказала Елесеева Оксана Анатольевна, главный бухгалтер ООО «Новопокровское ДРУС».

Бухгалтеры считают, что им важно понимать, какие изменение сейчас происходят в законодательстве: по сдачи отчетности, по проверкам, про налоговое администрирование.