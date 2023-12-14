Президент просит продвигать локальные бренды

Сейчас доля местных брендов на внутреннем рынке выросла на 31%. В каждом регионе должна быть своя программа поддержки малых и средних предприятий.

Президент Владимир Путин призвал поддерживать российских производителей, уже сейчас доля локальных брендов на внутреннем рынке увеличилась на 31%. Об этом сказано в программе «Итоги года с Владимиром Путиным».

Посмотрите на то, что производится в регионах. Надо это продвигать, нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению наших брендов, — сказал президент.

Также он порекомендовал привлечь к продвижению местных брендов не только федеральные структуры, но и региональные.