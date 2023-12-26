ЦБ: карты «Мир» заняли более половины платежного рынка

Карты национальной платежной системы «Мир» впервые заняли более половины карточного рынка — в третьем квартале на «Мир» приходится 52,5% объема всех операций по картам в России и 51,6% от всех выпущенных карт.

До ухода из России Visa и Mastercard ЦБ рассчитывал увеличить долю карт «Мир» в обороте лишь до 30% к концу 2023 года, об этом пишет РБК.

Доля карт «Мир» составила 52,5% от объема всех операций по картам и 51,6% в общем числе выпущенных карт. Для сравнения, в 2021 году на карты «Мир» приходилось только 25,7% в общем объеме карточных операций. Всего банки выпустили 256 млн карт «Мир».

Согласно данным ЦБ, российскими банками по итогам третьего квартала текущего года в целом было выпущено 424,9 млн карт для физических лиц. Объем операций по ним составил 44,3 млрд руб., из которых 14,4 млрд руб. приходится на оплату товаров и услуг, 21 млрд руб. — на денежные переводы, оставшиеся 8,8 млрд руб. — на снятие наличных с карт.