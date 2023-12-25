Цифровой рубль

Цифровой рубль будет интегрирован в налоговую систему России. Что это значит на практике

Контролировать и информировать операторов цифровых рублевых платформ будет ФНС.

Цифровой рубль будет интегрирован в налоговую систему России — закон подписан президентом.

Что это значит на практике:

  • Вводится понятие «цифровой рублевый счет» — как особый вид банковского счета.

  • Переводы и операции, связанные с открытием и использованием цифрового рублевого счета освобождаются от НДС. Другие — облагаются налогами так же, как по обычным банковским счетам.

  • Датой фактического получения дохода будет считаться дата зачисления цифровых рублей на счет.

  • Налоговые органы получат право приостанавливать операции по цифровым рублевым счетам — порядок будет дополнительно согласован с ЦБ. Операторы цифровых рублевых платформ будут обязаны выполнять инструкции налоговых органов.

Комментарии

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