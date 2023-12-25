Цифровой рубль будет интегрирован в налоговую систему России. Что это значит на практике

Цифровой рубль будет интегрирован в налоговую систему России — закон подписан президентом.
Что это значит на практике:
Вводится понятие «цифровой рублевый счет» — как особый вид банковского счета.
Переводы и операции, связанные с открытием и использованием цифрового рублевого счета освобождаются от НДС. Другие — облагаются налогами так же, как по обычным банковским счетам.
Датой фактического получения дохода будет считаться дата зачисления цифровых рублей на счет.
Налоговые органы получат право приостанавливать операции по цифровым рублевым счетам — порядок будет дополнительно согласован с ЦБ. Операторы цифровых рублевых платформ будут обязаны выполнять инструкции налоговых органов.
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