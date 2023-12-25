Совфед хочет ввести льготную ипотеку для молодых ученых

Помощь при покупке жилья даст возможность «привязать» ученых к месту проведения научных разработок и исследований.

Молодым ученым хотят разрешить оформлять льготную ипотеку. Об этом пишет «СенатИнформ» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации Алексея Синицына.

Для молодых ученых создадут отдельную программу с льготными кредитами при покупке жилья. Она будет работать вне зависимости от того, будет ли продлена льготная ипотека в стране.

Льготная ипотека для молодых ученых даст возможность «привязать» их к местам, где они проводят научные разработки, воспитываются в качестве научных кадров, — сказал Синицын.

С 15 декабря размер первоначального взноса по льготной ипотеке увеличили до 30%.