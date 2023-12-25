Совфед хочет ввести льготную ипотеку для молодых ученых

Молодым ученым хотят разрешить оформлять льготную ипотеку. Об этом пишет «СенатИнформ» со ссылкой на первого зампреда комитета Совета Федерации Алексея Синицына.
Для молодых ученых создадут отдельную программу с льготными кредитами при покупке жилья. Она будет работать вне зависимости от того, будет ли продлена льготная ипотека в стране.
Льготная ипотека для молодых ученых даст возможность «привязать» их к местам, где они проводят научные разработки, воспитываются в качестве научных кадров, — сказал Синицын.
С 15 декабря размер первоначального взноса по льготной ипотеке увеличили до 30%.
Комментарии1
Евгений
Это они про очередную "шарашку", наверное...