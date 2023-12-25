Утвердили новую форму заявления на добровольные взносы для накопительной пенсии

Опубликован приказ СФР от 17.11.2023 № 2282.

Речь идет о заявлении о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

То есть, это не покупка пенсионных баллов для страховой пенсии в добровольных правоотношениях с СФР, а уплата взносов на накопительную пенсию.

Сдать заявление ДСВ-1 можно через работодателя, лично в СФР или МФЦ. В нем указывают ФИО, СНИЛС, адрес.

Работник может уплачивать допвзносы на накопительную пенсию самостоятельно или доверить их уплату своему работодателю, путем удержания из зарплаты.