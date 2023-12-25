Семьям погибших участников СВО выплатят жилищное пособие

Совет Федерации принял закон, по которому семья погибшего участника СВО сможет получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья.
Жилищная выплата предоставляется не позднее одного года со дня гибели бывшего сотрудника в равных частях членам его семьи, если гибель наступила вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, — сказано в пояснительной записке.
Право на выплату имеют семьи участников СВО из числа бывших сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и прокуроров.
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