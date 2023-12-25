Инвесторы подали коллективный иск в ЦБ против СПБ Биржи

Согласно обращению, инвесторы попросили регулятора проверить ряд действий ПАО «СПБ Биржа»:
Установить соответствия сделок с иностранными ценными бумагами, проведенных ПАО «СПБ Биржа» за весь период до момента приостановки торгов, количеству ценных бумаг, учитываемых депозитарием ПАО «СПБ Банк» совокупно за всеми участниками торгов, в том числе посредством аудита записей у брокеров;
Провести проверку законности решения площадки о возврате только 31,05% денежных средств по сделкам, совершенным 1 и 2 ноября 2023 года, а также блокировки (списания) денежных средств за период до введения санкций;
Проверить законность конвертации валюты, возвращенной незаблокированной части, в рубли по внутреннему курсу СПБ Биржи;
Обязать СПБ Биржу и брокеров предоставлять розничным инвесторам информацию о цепочках хранения, в том числе о кастодианах.
Инвесторы предполагают, что СПБ Биржа торговала иностранными активами во внутреннем пуле: инфраструктура ПАО «СПБ Биржа» производила внутренний клиринг в ходе торгов иностранными ценными бумагами, то есть формально проводила взаимный зачет входящих и исходящих заявок, преимущественно, между российскими участниками торгов, а не напрямую на иностранных биржах с зарубежными контрагентами.
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