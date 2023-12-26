После 31 декабря 2023 года платежку-02 отправить уже нельзя

Предоставление в банк платежного распоряжения со статусом 02 вместо уведомления по ЕНП возможно только до 31 декабря 2023 года.

Об этом предупреждает ФНС.

Уведомление сдают по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларацию сдают позже, чем срок уплаты налога (имущественные налоги организаций, страховые взносы, НДФЛ, УСН, ЕСХН).

ФНС заявляет, что формировать и отправлять уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или личный кабинет.

При этом в случае отправки из личного кабинета ИП есть возможность использования неквалифицированной электронной подписи.

Кстати, с 2024 года за несдачу уведомления по ЕНП пойдут пени и штраф.