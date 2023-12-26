После 31 декабря 2023 года платежку-02 отправить уже нельзя

Об этом предупреждает ФНС.
Уведомление сдают по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларацию сдают позже, чем срок уплаты налога (имущественные налоги организаций, страховые взносы, НДФЛ, УСН, ЕСХН).
ФНС заявляет, что формировать и отправлять уведомление удобнее через учетную (бухгалтерскую) систему или личный кабинет.
При этом в случае отправки из личного кабинета ИП есть возможность использования неквалифицированной электронной подписи.
Кстати, с 2024 года за несдачу уведомления по ЕНП пойдут пени и штраф.
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