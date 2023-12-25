С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени

Если не сдать уведомление – будут пени, даже если денег на ЕНС – с лихвой хватает на все налоги.
Ситуация такая:
Ситуация
2023
2024
Налог уплачен, уведомление сдано
Пеней не будет
Пеней не будет
Налог уплачен, уведомление не сдано
Пеней не будет
Будут пени
Налог не уплачен, уведомление сдано
Будут пени
Будут пени
Налог не уплачен, уведомление не сдано
Будут пени
Будут пени
УФНС по Республике Карелия поясняет, в 2024 году будут пени несмотря на уплату налога в таких случаях:
уведомление не сдано;
уведомление сдано с опозданием;
уведомление сдано с ошибками.
Имейте в виду, что с 01.01.2024 платежки-02, выполняющие роль уведомлений, отменяются. Всем придется сдавать уведомления.
Мало того, что за несдачу будут пени, налоговики обещают еще и штраф.
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