🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов – для срочных и бессрочных трудовых договоров, для договоров ГПХ, для неполного рабочего дня и дистанционки, для ИП-работодателей и т. д.

Самозанятый мог аннулировать чек по ошибке, а может и для уменьшения суммы дохода. Тогда он не только не возвращает деньги заказчику, но и уклоняется от уплаты налога.

Перед тем, как принимать к учету расходы товары, услуги или работы самозанятого, необходимо проверить чек на актуальность.