🌸 С 2024 года будет новая ЕФС-1, новые сроки и коды для ЕНП-уведомлений: разъяснения экспертов

Тем сотрудникам, у которых оплата до МРОТ-2024 (19 242 руб.) не дотягивает и при этом они работают полный рабочий день, необходимо ее повысить.
Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов – для срочных и бессрочных трудовых договоров, для договоров ГПХ, для неполного рабочего дня и дистанционки, для ИП-работодателей и т. д.
Самозанятый мог аннулировать чек по ошибке, а может и для уменьшения суммы дохода. Тогда он не только не возвращает деньги заказчику, но и уклоняется от уплаты налога.
Перед тем, как принимать к учету расходы товары, услуги или работы самозанятого, необходимо проверить чек на актуальность.
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат
С 2023 года проценты по вкладам физлиц будут облагаться НДФЛ. Необлагаемая сумма – 150 000 руб.
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