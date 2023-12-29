Комиссия банка при перечислении зарплаты идет за счет работодателя

Работодатель не должен перекладывать на работника бремя расходов на перевод зарплаты.

Роструд разобрал такую ситуацию: все получают зарплату в рамках зарплатного проекта, а одна сотрудница выбивается из строя и просит перечислять ей зарплату в тот банк, где у нее ипотека.

Работодатель согласился на это, но заставил сотрудницу написать заявление на удержание из зарплаты банковской комиссии за перевод.

Это неправильно, ответил Роструд.

Перечисление зарплаты на банковский счет идет по заявлению работника. Возлагать на работника расходы, связанные с выплатой ему зарплаты, неправомерно.