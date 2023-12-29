Binance закроет все открытые позиции клиентов из России

Криптобиржа выборочно разослала сообщения пользователям из РФ, в которых сказано, что нужно погасить нерешенные обязательства и перевести средства на спотовый кошелек, чтобы их можно было вывести на другую площадку.

28 декабря криптобиржа Binance выборочно отправила пользователям из РФ сообщения о необходимости миграции аккаунта на площадку CommEX и о выводе средств. Об этом пишет «РБК».

Рассылка проводилась выборочно, что показалось подозрительным, но в официальной службе поддержки Binance подтвердили подлинность писем.

В сообщениях сказано, что до 29 декабря пользователям нужно погасить все нерешенные обязательства и перевести средства с фьючерсного на спотовый кошелек. С него будет можно вывести деньги на платформу CommEX или на другую криптобиржу.

Открытие позиции Binance начнет постепенно закрывать.