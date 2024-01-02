TCS Group объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи

8 января 2024 года акционеры компании должны провести собрание, на котором рассмотрят вопрос о перегистрации бизнеса с Кипра в Россию.

TCS Group, материнская компания «Тинькофф», сообщила, что обратится к Управлению по финансовому надзору Великобритании с (FCA) с просьбой отменить листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR).

Также компания направит Лондонской бирже заявление с требованием отменить допуск GDR к торгам с 8:00 по лондонскому времени 31 января 2024 года. Торги бумагами компании приостановлены с марта 2022 года.

В марте 2023 года, после введения санкций ЕС против «Тинькофф», председатель правления «банка Станислав Близнюк сообщил, что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию. В ноябре он снова напомнил об этих планах. Компания сообщала, что рассматривает разные варианты переезда, окончательный пока не выбран.

В том же месяце акционеры TCS Group на общем годовом собрании одобрили новый состав совета директоров и изменили устав компании. Для ключевых решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырёх, минимальную численность совета уменьшили вдвое — до двух человек.