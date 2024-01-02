Новости для бухгалтера

TCS Group объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи

Из списка торгов бумаги должны исключить с 31 января 2024 года.
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8 января 2024 года акционеры компании должны провести собрание, на котором рассмотрят вопрос о перегистрации бизнеса с Кипра в Россию.

  • TCS Group, материнская компания «Тинькофф», сообщила, что обратится к Управлению по финансовому надзору Великобритании с (FCA) с просьбой отменить листинг своих глобальных депозитарных расписок (GDR).

  • Также компания направит Лондонской бирже заявление с требованием отменить допуск GDR к торгам с 8:00 по лондонскому времени 31 января 2024 года. Торги бумагами компании приостановлены с марта 2022 года.

  • В марте 2023 года, после введения санкций ЕС против «Тинькофф», председатель правления «банка Станислав Близнюк сообщил, что TCS Group начала изучать возможность перерегистрации бизнеса с Кипра в Россию. В ноябре он снова напомнил об этих планах. Компания сообщала, что рассматривает разные варианты переезда, окончательный пока не выбран.

  • В том же месяце акционеры TCS Group на общем годовом собрании одобрили новый состав совета директоров и изменили устав компании. Для ключевых решений достаточно кворума из двух директоров вместо четырёх, минимальную численность совета уменьшили вдвое — до двух человек.

  • В декабре TCS Group сообщила, что проведёт внеочередное собрание акционеров, на котором они рассмотрят вопрос о перерегистрации бизнеса в России.

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Как ИИ переосмысливает творчество. Как это применить в бухгалтерии?

Эти иллюстрации были созданы ChatGPT. Несмотря на некоторые несовпадения и неточности, качество работ поражает воображение.

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TCS Group объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской биржи

Из списка торгов бумаги должны исключить с 31 января 2024 года.

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Онлайн-кассы

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Отзыв сотрудника из отпуска. Какие документы нужны

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Увольнение

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Кредитование

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НДФЛ 2024: Какие изменения вступят в силу с 1 января
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Больничные

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Бухгалтеры

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Клерк

1С: как выбрать систему для автоматизации учета. Обзор материалов на «Клерке»

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Налоговая отчетность

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Налоговые проверки

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РСВ

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Больничные

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Аренда

Как лизингодателю отражать в бухгалтерском и налоговом учете операции по договору лизинга основных средств

Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.

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Увольнение

Увольнение в 2024 году. Какие документы работодатель должен выдать сотруднику

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Компенсации работникам

Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты

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Компенсации дистанционным работникам 2023–2024: как рассчитать, лимиты
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Отчетность в СФР

Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

29 декабря был последний рабочий день года. Но уволиться сотрудники могли и в нерабочие дни (30 и 31 декабря). На следующий рабочий день после увольнения надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

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