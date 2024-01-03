Новости для бухгалтера
ВЭД

Упрощенный порядок ввоза электроники будет действовать весь 2024 год

Правительство продлило до конца 2024 года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования.
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Правительство России до конца 2024 года продлило упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств и оборудования. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин.

Решение направлено на обеспечение потребителей товарами, содержащими оборудование для шифрования. Речь идет в том числе о смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах, микросхемах и рациях.

Упрощенный порядок касается процедуры выдачи разрешительных документов для ввоза указанной продукции, а также их представления таможенным органам.

Согласно упрощенному порядку ввоза оборудования, уведомление о его нотификации выдают не изготовители, а отраслевые организации, такие как Ассоциация разработчиков и производителей электроники и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. На устройства, которые являются комплектующими для производства оборудования на территории России, предоставление нотификации не требуется. При этом производители должны входить в перечень системообразующих предприятий.

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Упрощенный порядок ввоза электроники будет действовать весь 2024 год

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