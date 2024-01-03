🥚В Россию приехала первая партия яиц из Турции

Яичный вопрос все еще не закрыт, но его решают. Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук.

Первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию. От этом сообщил Россельхознадзор.

«3 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

В конце декабря ведомство сообщило, что Россельхознадзор с 29 декабря 2023 года открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Интересное исследование цен провели в РБК. За 11 месяцев 2023 года цены на куриные яйца в целом по России выросли на 36%.

Яйца дорожают во всех регионах России, однако темпы роста отличаются в десятки раз от субъекта к субъекту. Есть как и регионы-лидеры с ростом выше 60% (Крым, Пензенская область), так и регионы, где цены почти не выросли: Камчатский край (0,77%) и Магаданская область (2,96%).