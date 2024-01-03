Биткоин рухнул на 5 тыс долларов. Трейдеры потеряли более $500 млн на ликвидациях

Падению курса первой криптовалюты предшествовал ее резкий рост накануне. 2 января курс биткоина достиг максимума с апреля 2022 года.

Курс биткоина (BTC) за час просел более чем на 7%, в моменте достигнув отметки $40 383 в паре к стейблкоину Tether USD (USDT) на бирже Binance, пишет РБК.

Затем BTC частично отыграл потери, и на 16:20 мск первая криптовалюта торгуется по $42,6 тыс. За сутки до начала коррекции цена BTC впервые с апреля 2022 года превысила уровень $45 тыс.

Резкое падение цены первой криптовалюты спровоцировало массовую ликвидацию маржинальных позиций трейдеров на криптобиржах. По данным Coinglass, всего за час общая сумма принудительно закрытых позиций превысила $500 млн, причем большинство подвергшихся ликвидации трейдеров занимали длинные позиции, то есть ожидали продолжения роста биткоина и других криптовалют.