⚡️Тинькофф: Для подтверждения оплаты в интернете нужны российские браузеры

«Тинькофф» предупреждает пользователей, что вскоре для подтверждения оплаты картой в интернете необходимо будет использовать российские браузеры
Продукты «Яндекса» и VK, «Яндекс.Бразуер» и «Атом» поддерживают сертификаты Минцифры, использование которых становится обязательным условием подтверждения оплаты
Комментарии1
Эти сертификаты могут собирать весь ваш траффик в браузере, в расшифрованном виде) Система даже предупреждает что сеть может отслеживаться, если вручную установить какой-нибудь сертификат