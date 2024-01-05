К концу 2023 года перспективы найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились.

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023-го — началу 2024 года. Об этом рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Если говорить о зарплатных ожиданиях по городам, то к лидерам относятся Владивосток, Волгоград, Рязань, Казань, Новокузнецк, Москва, Уфа, Омск, Екатеринбург и Оренбург.

Зубец подчеркнул, что к концу 2023 года перспективы найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились, что говорит об устойчивом прогрессе российской экономики, несмотря на сложности, вызванные санкциями.