Новости для бухгалтера

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц

К концу 2023 года перспективы найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились.

Средние зарплатные ожидания россиян достигли 115 тысяч рублей в месяц к концу 2023-го — началу 2024 года. Об этом рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Если говорить о зарплатных ожиданиях по городам, то к лидерам относятся Владивосток, Волгоград, Рязань, Казань, Новокузнецк, Москва, Уфа, Омск, Екатеринбург и Оренбург.

Зубец подчеркнул, что к концу 2023 года перспективы найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились, что говорит об устойчивом прогрессе российской экономики, несмотря на сложности, вызванные санкциями.

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