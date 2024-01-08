Титов призвал россиян не опасаться иностранных трудовых мигрантов

Люди, по словам Титова, «негативно относятся к мигрантам еще и потому, что опасаются, что те займут их рабочие места». «Но и это не так», — подчеркнул омбудсмен, пишут РИА Новости.
«О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты», — сказал он.
У россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате, заключил Титов.
Комментарии1
Они не займут место у станка с ЧПУ, да и вообще на производство не пойдут, у них на это ума не хватит. Их места там, где бери больше, кидай дальше, и там, где украсть можно.