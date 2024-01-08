Хакеры опубликовали личные данные более 20 млн клиентов «Альфа-Банка». Сам банк отрицает факт утечки

Доступ к этим данным хакеры получили в октябре 2023 года. Тогда Kiborg опубликовали информацию о 44 тыс. клиентов.
В базе данных содержится информация о ФИО, датах рождения, номерах телефонов, карт и счетов более 24 млн физических лиц—клиентов «Альфа-Банка», а также более 13 миллионов данных о юридических лицах. Журналисты проверили случайной выборкой, что опубликованные сведения действительно относятся к реальным жителям России.
Слитыми в сеть данными могут воспользоваться мошенники. Публично «Альфа-Банк» отрицает факт взлома.
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