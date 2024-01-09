Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» прибрели филиппинский банк

После затишья длиной в полтора года финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» на Филиппинах напоминает о себе крупной покупкой.

Павел Фёдоров и Георгий Чесаков основали финтех-сервис Salmon летом 2022 года и теперь для его развития прибрели филиппинский банк Bank St Rosa. Стартап получит 59,7% кредитной организации.

Ценность — в банковской лицензии: она позволит финтеху оказывать весь спектр банковских услуг частным лицам и бизнесу. В том числе, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, выдавать кредиты и принимать депозиты, финансировать средний и малый бизнес.