Новости для бухгалтера

Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» прибрели филиппинский банк

После затишья длиной в полтора года финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» на Филиппинах напоминает о себе крупной покупкой.
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Павел Фёдоров и Георгий Чесаков основали финтех-сервис Salmon летом 2022 года и теперь для его развития прибрели филиппинский банк Bank St Rosa. Стартап получит 59,7% кредитной организации.

Ценность — в банковской лицензии: она позволит финтеху оказывать весь спектр банковских услуг частным лицам и бизнесу. В том числе, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, выдавать кредиты и принимать депозиты, финансировать средний и малый бизнес.

  • Важное уточнение — речь о финансовых услугах для местных жителей. На Филиппинах низкое проникновение банков, они обслуживают преимущественно нерезидентов, доступных кредитных и выгодных депозитных продуктов не предлагают.

  • Похожая ситуация — во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе, в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Саудовской Аравии. Эти страны Salmon рассматривает для экспансии.

  • Стартап уже провел два раунда инвестиций, в результате которых привлёк $36 млн. Третий раунд на $25 млн должен завершиться в ближайшее время.

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Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» прибрели филиппинский банк

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