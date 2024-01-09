Финтех-стартап бывших топ-менеджеров «Тинькофф» прибрели филиппинский банк

Павел Фёдоров и Георгий Чесаков основали финтех-сервис Salmon летом 2022 года и теперь для его развития прибрели филиппинский банк Bank St Rosa. Стартап получит 59,7% кредитной организации.
Ценность — в банковской лицензии: она позволит финтеху оказывать весь спектр банковских услуг частным лицам и бизнесу. В том числе, выпускать пластиковые дебетовые и кредитные карты, выдавать кредиты и принимать депозиты, финансировать средний и малый бизнес.
Важное уточнение — речь о финансовых услугах для местных жителей. На Филиппинах низкое проникновение банков, они обслуживают преимущественно нерезидентов, доступных кредитных и выгодных депозитных продуктов не предлагают.
Похожая ситуация — во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе, в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Саудовской Аравии. Эти страны Salmon рассматривает для экспансии.
Стартап уже провел два раунда инвестиций, в результате которых привлёк $36 млн. Третий раунд на $25 млн должен завершиться в ближайшее время.
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