Половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом

Так продавцы скрывают от производителей логистическую цепочку, по который смартфоны приходят в РФ, и хотят избежать санкций.

iPhone и Samsung до поставки в РФ по параллельному импорту извлекают из упаковки и регистрируют в заграничных сотовых сетях, сообщают “Известия”. Российские крупные сети — МТС, DNS и “М.Видео – Эльдорадо” — предупреждают покупателей, что “устройство может быть активировано”. При этом, в последнем настаивают, что в их сети сейчас нет активированных смартфонов iPhone и Samsung, и их закупка тоже не идёт.

Почему смартфоны активируют за рубежом? Если телефон активирован в неподсанкционной стране, это легитимизирует его продажу в глазах производителя;

Закупка партии активированных смартфонов выходит дешевле, чем неактивированных.

Эксперты утверждают, что покупать активированные смартфоны рискованно — нет гарантий того, что гаджет б/у либо является украденным, а владельцу такого устройства может грозить блокировка телефона в любой стране мира.

Аналитики отмечают, что импорт iPhone по-прежнему непрозрачен, и если год назад в “перепакованном” виде в РФ продавалось 20% таких гаджетов, то сейчас около 50%.

Также в российских сотовых сетях легко регистрируются устройства Samsung, которые создавались для бо́льшей части арабских стран (там есть целые фабрики активаций для поставок в страны под санкциями), а также для Армении, Казахстана и Узбекистана.