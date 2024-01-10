«СПБ Банк» направил в Минфин США стратегию разблокировки активов, замороженных после введения санкций против «СПБ Биржи»

«СПБ Банк» направил в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов, замороженных после введения санкций против «СПБ Биржи».
«СПБ Банк» также предупредил, что начнёт взимать повышенный налог с дивидендов по бумагам американских эмитентов — 30%. Это связано с тем, что с 1 января 2024 года Налоговая служба США приостановила действие FFI-соглашения с банком и тот в конечном счёте потерял статус участника FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act — закон «О налогообложении иностранных счетов»).
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