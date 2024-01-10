Softline попробует свои силы в импортозамещении платёжных терминалов

Стоимость сделки не раскрывается. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, стоимость компании — минус 13 млн рублей, убыток за 2022 год — 1,2 млн рублей при выручке 5,1 млн.
На самом деле, обе компании — недавнее приобретение «Софтлайна»: «Скай Технолоджис» вошла в холдинг в прошлом году.
«Инверсум» — производитель POS-терминального оборудования.
«Скай Технолоджис» — разработчик ПО для более чем 25 производителей терминалов.
Идеальное комбо, чтобы создать импортонезависимую линейку российских платёжных терминалов и расширить присутствие на рынке России и за рубежом.
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