На гарантийную поддержку бизнеса из Херсонской области направили 40 млн рублей

Доследственная проверка компании: почему необходимо защищаться еще до ее начала

О чем думает среднестатистический работник офиса во второй половине дня пятницы, когда до конца рабочей недели остается 1-2 часа? Скорей всего не о работе, а о предстоящих выходных и планах на них. И большим шоком для всех остальных будет появление в офисе компании сотрудников полиции, которые властно прикажут работникам оставаться на своих местах.