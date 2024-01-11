На гарантийную поддержку бизнеса из Херсонской области направили 40 млн рублей

Херсонская область получила из федерального бюджета 40 млн рублей для гарантийной поддержки предпринимателей при оформлении кредитов. Об этом сказано в телеграм-канале регионального Минэкономразвития.
Гарантийный фонд Херсонской области готов предоставлять поручительства по кредитам малого и среднего бизнеса.
На данный момент Фонд готов покрыть до 4 млн рублей в рамках одной сделки по льготной ставке от 0,5 до 3%, — говорится в сообщении.
Дополнительное финансирование позволит предоставлять гарантии до 24 млн рублей. Поручительство покроет до 70% суммы кредита.
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